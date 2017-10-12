США объявили о выходе из ЮНЕСКО

Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Власти США приняли решение о выходе страны из состава Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Госдепартамента США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО», — говорится в распространённом пресс-релизе.

Как отмечается, данное решение «было нелёгким» для Вашингтона, но оно «отражает озабоченность Соединённых Штатов нарастающей задолженностью (по членским взносам — ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО».

При этом, как сообщается, Вашингтон уведомил гендиректора организации о своём желании «продолжить участие в деятельности ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя, не являющегося членом», с тем чтобы по-прежнему представлять в организации позицию США «по таким важным вопросам, как защита всемирного наследия, отстаивание свободы прессы и содействие научному сотрудничеству и образованию».

Напомним, в сентября президент США Дональд Трамп в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что международная организация «не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента». Глава Белого дома представил американский проект декларации о реформировании ООН, который затем поддержали 128 стран.

Ранее, в августе, США уведомили ООН о своём решении выйти из Парижского соглашения по климату.

Читайте развитие сюжета: Новость о выходе США из ЮНЕСКО опечалила Пескова