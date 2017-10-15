Минск и Баку: военные поставки и перспективы сотрудничества

Минск, , 13:25 — REGNUM На прошедшей 9 октября встрече президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудили возможности дальнейшего развития военно-технического сотрудничества. О текущем уровне этого развития и его перспективах пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Реальное военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Белоруссией началось в 2005 году. Тогда Баку получил от Минска первые танки Т-72, и за последующее время белорусская сторона направила заказчику не менее 153 танков Т-72, 9 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 мм, 30 буксируемых гаубиц Д-20 калибра 152 мм, 11 штурмовиков Су-25, два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук-МБ», а также противотанковые ракетные комплексы «Скиф» украинско-белорусского производства. Алиев, в свою очередь, время от времени предоставляет Лукашенко крупные кредиты — как, например, в 2010 году, когда $200 млн азербайджанского кредита были направлены на погашение задолженности Белоруссии перед «Газпромом».

При этом военно-техническое сотрудничество между Арменией и Белоруссией гораздо скромнее: в 2007 году Минск поставил 10 122-мм буксируемых орудий Д-30. После того, как год назад Армения продемонстрировала ряд современных российских вооружений в составе своих вооружённых сил, включая «Искандер-Э», Азербайджан принялся искать ответ на эту поставку.

Каким был этот ответ и что значит сотрудничество Баку и Минска в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Белоруссия и Армения, но не Азербайджан, читайте в статье: Белоруссия по примеру России разрушает ОДКБ

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