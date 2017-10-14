Южная Корея против Северной: а был ли хакер?

Пхеньян, , 11:28 — REGNUM Сеульский автор японского новостного портала Japan Today сообщил о кибератаке, в результате которой северокорейские хакеры похитили большое число южнокорейских секретных военных документов. О разных взглядах на сообщение пишет обозреватель, доктор исторических наук ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Власти КНДР через СМИ отвергли свою причастность к кибератакам, назвав сообщение из Сеула фабрикацией ложных обвинений. Эксперты спорят по поводу возможности Северной Кореи организовывать подобные хакерские атаки с целью «сдерживать потенциальную войну и сеять беспорядки во время вооруженного конфликта».

А содержание похищенных, по версии южнокорейской стороны, документов было совсем не безынтересным. Считается, что там содержались оперативные планы Южной Кореи и США на период военных действий против КНДР, включая планы ликвидации северокорейского руководства. Впрочем, депутат южнокорейского парламента Ри Чол Хи заявил, что содержание около 80% похищенных данных еще не определено, а сама ситуация с похищением не является особо серьезной, поскольку планы и не были особо важными. Так ли это на самом деле?

Читайте подробности: Кибератаки или война нервов Юга и Севера?

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