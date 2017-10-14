Опыт Каталонии: территориальная целостность только при самоопределении

Барселона, Испания, , 15:37 — REGNUM По поводу референдума в Каталонии раздаются самые различные реплики, расходящиеся в оценках. Есть ли критерий, позволяющий правильно определить приоритет территориальной целостности или права на самоопределение, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Какова цель сохранения территориальной целостности? Не сохраняется ли она для того, чтобы доминирующий этнос или регион развались за счет и в ущерб других этносов и регионов? Ведь такая ситуация вполне возможна. С другой стороны, правом на самоопределение народ может воспользоваться, ведомый какими-нибудь хитрыми демагогами, для того, чтобы самому возвыситься над другими этносами или «подороже продаться» более мощной мировой политической силе. Сам народ, самоопределившийся таким образом, может не получить с этой ситуации ничего, а его элита получит поощрение от нового хозяина. Но если территориальная целостность сохраняется с учетом гармоничного развития всех регионов, то ситуация в корне противоположна.

То же относится и к самоопределению. Если оно будет иметь своим продолжением свободное и не приносящее ущерб окружающим народам развитие. Бывает и так, как мы видели на примерах позднего СССР, что сепаратистские настроения окраин разжигаются самими действиями центра, закладывая мину под будущее и тех, и других. Что же касается Каталонии, то в этом случае не усматривается никаких вредоносных обстоятельств. Ведь каталонцы не собираются искать никаких новых политических или экономических союзов. Они хотят самостоятельного управления.

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