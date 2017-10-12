Скандал с флагами РФ в США: американцам готовят сюрприз

Москва, , 16:04 — REGNUM На ужесточение санкций в отношении России со стороны Вашингтона, отечественный парламент может ответить новым законом, считает председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Я действительно не исключаю, что в России в ответ на принятие в США закона, ужесточающего санкции против РФ, и абсолютно противоправные действия в отношении нашей дипсобственности, помимо всех предпринятых мер на дипломатическом уровне, может быть разработан также соответствующий законопроект», — заявил депутат агентству ТАСС.

Но какими конкретно могли бы быть эти предполагаемые ответные шаги?

«Как правило, это определённый сюрприз, — полагает глава Центра политической информации Алексей Мухин. — Эффект неожиданности — тактика, которую используют российские власти для того, чтобы максимально болезненно, но очень точечно воздействовать на общественное сознание США и стран Европейского Союза. Скорее всего, речь идёт о серьёзных ограничениях передвижений некоторых должностных лиц США либо ЕС на территории РФ. Речь также может идти о работе определённых НКО, которых очень много, и они сейчас оживились, получив дополнительные средства на деятельность по мониторингу и, возможно, вмешательству в российскую политическую ситуацию в преддверии президентских выборов. Это довольно чувствительные вещи, которые им придётся пережить».

Несколько иное предположение назвал корреспонденту ИА REGNUM президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов:

«Вопросы закрытия-открытия консульств решаются на уровне МИДа. Для этого не нужен законотворческий инструмент. Возможно, речь шла об ограничении работы некоторых СМИ, так как нынешний закон об иностранных агентах на них не распространяется. Но эти вещи могло бы взять на себя Минкомсвязи. Принимать для этих целей отдельный закон нет смысла. Теоретически ещё можно указать на правовую базу в сфере регулирования деятельности коммерческих организаций, но и здесь инструментов достаточно. Методом исключения мы приходим к тому, что это мог бы быть закон, касающийся политического взаимодействия, который бы затронул исполнение некоторых совместных межправительственных соглашений. Однако сомневаюсь, что это будет именно фронтальное давление. Следует сначала подождать, какими конкретными последствиями обернётся для РФ закон, подписанный Трампом. До тех пор депутаты, надо полагать, оставят себе пространство для манёвра».

Напомним, что поводом для заявления Слуцкого стали действия американских властей, которые 11 октября сняли российские флаги со зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. С российской стороны по этому поводу прозвучал протест и требование немедленно вернуть флаги на место. Глава думского комитета оценил эти действия как провокационные, а Совет Думы отложил поездку парламентской делегации в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Слуцкий: Госдума адекватно реагирует на снятие флагов с дипзданий в США