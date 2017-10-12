Назарбаев об общении Путина на русском с бизнесменами из ФРГ: «Учли момент»

Сочи, Краснодарский край, , 15:57 — REGNUM Благодарность за то, что президент РФ Владимир Путин не стал говорить с бизнесменами из Германии на немецком, выразил глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает в четверг, 12 октября, РИА «Новости».

"Спасибо за такую прекрасную возможность быть здесь в Сочи, — отметил Назарбаев. — Для меня огромный подарок встретиться сегодня здесь с крупными лидерами бизнеса ФРГ, многих из которых я лично знаю».

Президент Казахстана добавил, что он бы ничего не понимал, если бы Путин с бизнесменами стали общаться на немецком языке.

«Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, — сказал Назарбаев. — (…) Учли момент, что я присутствую».

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана и немецкими бизнесменами проходит в Сочи.