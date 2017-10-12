Никитин предложил нижегородским депутатам тест на лояльность к избирателям

Нижний Новгород, , 15:56 — REGNUM Предложение врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о переходе на одноглавую систему управления Нижним Новгородом назрело давно. Эксперимент с двуглавой моделью управления городом приходится наблюдать с 2010 года. И, по мнению многих экспертов, эта модель доказала свою неэффективность. как сообщает корреспондент, об этом заявил политолог Евгений Семенов, комментируя решение Никитина о разработке законопроекта по введению в Нижнем Новгороде одноглавой модели управления.

«В городе-миллионнике, со сложной инфраструктурой, логистическими проблемами, с множеством градостроительных задач и задач по благоустройству система управления должна быть четкой и прозрачной. Проще говоря, в городе должен быть один хозяин, который бы не только обладал всей системой полномочий, но и принимал бы на себя всю ответственность за происходящее в городе. Этого в последние годы как раз в городе и не хватало», — считает Семенов.

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По его словам, двуглавая модель погружала городской менеджмент в бесконечный поток согласований и бюрократических проволочек: «Персоналии менялись, а проблемы оставались. Более того двуглавая модель породила целую череду конфликтов местных элитных групп».

«Решение застарелой проблемы, предложенное Никитиным, обнаруживает, что мы имеем дело с профессиональным управленцем, который к тому же готов проявить политическую волю и начать ликвидацию источника многих внутрирегиональных конфликтов, тех самых конфликтов, которые отчасти послужили причиной отставки Валерия Шанцева», — отметил политолог.

Он полагает, что предложение нового руководителя региона может стать своеобразным тестом для нижегородских политиков: «В том как они примут эту конструктивную идею проявится их отношение к городу и к горожанам, а также проявятся и перспективы их дальнейшей политической деятельности в регионе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин намерен в ближайшее время внести на рассмотрение областного парламента законопроект о введении в Нижнем Новгороде одноглавой системы управления.

Никитин считает, действующая в Нижнем Новгороде двуглавая модель управления на сегодня не соответствует тем целям и задачам, которые необходимо решать муниципалитету.

При этом речи о возвращении прямых выборов мэра города не идет. По предлагаемой Никитиным схеме глава города будет выбираться на конкурсной основе.