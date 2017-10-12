Севастопольский горизбирком надеется на омоложение участковых комиссий

Севастополь, , 15:55 — REGNUM Севастопольская городская избирательная комиссия уверена, что к президентским выборам весной 2018 года в состав участковых избирательных комиссий войдут молодые люди в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил заместитель председателя ГИКа Мирослав Погорелов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

«Есть необходимость омоложения составов избирательных комиссий к президентским выборам. В случае ротации кадров в участковых комиссиях, мы рассмотрим частичное омоложение составов комиссий — с привлечением молодых людей, которые достигли своего совершеннолетия», — сказал Погорелов.

Он пояснил, что будут приветствоваться «студенты, молодые люди с активной позицией, не обремененные в новых условиях опытом работы в системе украинского избирательного права».

Молодежь будет заинтересована не материально, поскольку у членов комиссий не самая высокая оплата за труд — в среднем они получают до 30 рублей в час. На сентябрьских выборах в Севастополе в четырёх территориальных и 184 участковых комиссиях были заняты более 2,2 тыс. человек. Среди них достаточное число людей пенсионного возраста, которые рассматривают работу на выборах в качестве дополнительного заработка.

При начислении денежных средств используется почасовая оплата труда и поощрение в виде премий в размере до 150%. В среднем за 10−15 дней работы члены комиссий получают 3−4 тысячи рублей — в зависимости от количества избирателей на участках.

«Горизбирком учёл ошибки при проведении прошлогодних выборов депутатов Государственной думы. После детального расчета потребностей ГИК отказалась от необязательных расходов. В том числе, мы используем дифференцирование при начислении премий», — добавил зампредседателя СГИК.

Ранее председатель ГИК Александр Петухов сообщил, что при проведении выборов губернатора Севастополя удалось сэкономить около 15 млн рублей. Всего в городском бюджете на выборные мероприятия было предусмотрено 42 млн рублей.