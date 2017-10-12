Андрей Турчак заверил главу Пскова, что не бросит Ганзу

Псков, , 15:38 — REGNUM

Глава Пскова Иван Цецерский по телефону поздравил Андрея Турчака«с назначением на новый, высокий и ответственный пост» — исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Цецерский написал сегодня, 12 октября, на свой странице в Facebook.

«Это ожидаемо. Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед!» — отметил Цецерский.

По его словам, за годы работы в Псковской области (Турчак руководил регионом с февраля 2009 года — ИА REGNUM ) Андрей Турчак «зарекомендовал себя как опытный руководитель, настоящий профессионал, преданный своему делу и умеющий даже в самых сложных ситуациях находить компромисс и верное решение, обладающий неизменным патриотизмом и любовью к нашему древнему Псковскому краю».

Цецерский также отметил роль Турчака в реализации «значимых федеральных проектов».

«Впереди — одно из самых масштабных мероприятий международного уровня, которое мы вместе начинали, и, я надеюсь, вместе с ним и новым губернатором Михаилом Ведерниковым проведём с большим успехом — это Международные Ганзейские дни Нового времени — 2019. Андрей Анатольевич заверил меня сегодня, что не планирует выходить из состава федерального оргкомитета по Ганзе и будет всячески поддерживать Псков! Дорогого стоит такое услышать!» — заявил глава Пскова.

Михаила Ведерникова Цецерский охарактеризовал как «высококлассного профессионала», имеющего достаточно управленческого опыта и «понимающего, что такое деятельность органов власти на самых разных уровнях, для которого вопросы муниципального и регионального управления не являются чем-то новым».

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«Убеждён, что Михаил Юрьевич — это тот губернатор, который будет продолжать дело его предшественника, Андрея Турчака, и будет всецело поддерживать муниципалитеты нашей области. Не сомневаюсь, что он точно так же включится в подготовку Пскова к Международным Ганзейским дням Нового времени-2019», — отметил Иван Цецерский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псков примет международные Ганзейские дни Нового времени второй раз в России, спустя 10 лет после того, как они впервые состоялись в российском городе Великом Новгороде в 2009 году. Ганзейские дни в Пскове получили федеральный статус, организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Ранее власти Пскова заявляли, что общее финансирование мероприятий 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове оценивается в сумму около 12 млрд рублей.

Напомним, что Андрей Турчак отправлен в отставку с должности губернатора Псковской области по собственному желанию сегодня, 12 октября. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Турчаку должность исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», но окончательное решение по этой кандидатуре должен принять партийный съезд, намеченный на декабрь 2017 года.

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