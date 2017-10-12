Порошенко: За воровство в армии поотрубаю руки

Киев, , 15:32 — REGNUM Расследование в отношении чиновников министерства обороны Украины, задержанных за растрату, должно быть завершено в кратчайшие сроки. Воровство в армии — недопустимо, заявил президент страны Петр Порошенко, сообщает 12 октября «Украинская правда».

«Позиция первая: никому не позволю воровать в армии. Те, кто будет воровать в армии, — руки поотрубаю. Вот позиция президента», — сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что вооруженные силы — предмет его персональной заботы. В армию вложены как собственные усилия главы государства, так и усилия оборонного ведомства и его главы, а также Национального штаба и волонтеров.

«Армия является одним из наших очевидных достижений за три года», — отметил Порошенко.

11 октября заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский и директор департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами военного ведомства Владимир Гулевич были задержаны. Их подозревают в растрате 149 млн гривен при закупке топлива для военной техники.

Кроме них, фигурантами дела, возбужденного по части 5 статьи 191 уголовного кодекса Украины, являются начальник одного из отделов департамента госзакупок минобороны Борис Малыш и сотрудник департамента внутреннего аудита и финконтроля минобороны Владимир Шемовнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили назвал четыре требования, которые есть у народа к президенту страны. По мнению Саакашвили, Петру Порошенко стоит приступить к реальной борьбе с коррупцией, продать собственный бизнес, реформировать избирательную систему и снизить тарифы на коммунальные услуги.

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