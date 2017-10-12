Махмуд Аббас впервые за 10 лет посетит сектор Газа

Рамалла , , 15:32 — REGNUM Президент Палестины Мухмуд Аббас впервые за 10 лет посетит сектор Газа, заявили в организации ФАТХ, сообщает 12 октября Alarabiya.

Данный визит стал возможен благодаря примирению двух соперничающих группировок ФАТХ и ХАМАС, которые в настоящее время находятся на переговорах в столице Египта Каире.

ФАТХ была вытеснено из сектора Газа членами ХАМАС в 2007 году, с тех пор группировки находились в противостоянии. Теперь стороны заявили, что преодолели свои противоречия.

Подробности достигнутого соглашения между палестинскими организациями пока не разглашаются. Однако, как отмечают эксперты, одним из пунктов соглашения может быть отмена жестких мер, введенных Аббасом для жителей сектора Газа.

За последние месяцы руководство Палестины приняло против Газы некоторые меры, в частности повысило стоимость электроэнергии. Как ожидается, данные ограничения в скором времени будут сняты.

Напомним, противоречия между двумя ключевыми партиями Палестины продолжались с 2007 года. Они осложняли процесс урегулирования отношений с Израилем. Примирение ФАТХ и ХАМАС может сыграть благоприятную роль в ближневосточном урегулировании.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАТХ и ХАМАС заявили о перемирии