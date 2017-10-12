Москва, , 15:27 — REGNUM С тех пор, как США начали агрессивно действовать в отношении России, реальных действий со стороны российской дипломатии так и не было, одни слова, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Прошло уже много времени, когда США начали проводить и последовательно проводят агрессивные, нарушающие международные соглашения, последовательные акции против дипломатических представительств России. То есть, против территории России.

Все это время мы слышим только слова о том, что наша дипломатия ответит адекватно. Создается впечатление, что у нашей дипломатии нет желания отвечать адекватно, и потому она ограничивается словами.

Реальные, практические, адекватные действия всегда происходят до того, как о них рассказывают журналисты. Хочется видеть адекватные действия, а не слышать о них так долго.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снятие российских флагов со здания представительств РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско являются враждебной акцией США и надругательством над государственным символом.

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11 октября российская сторона направила Вашингтону протест в связи со снятием государственных флагов РФ со здания консульства в Сан-Франциско. Действия властей США названы в обращении «крайне недружественным шагом». Москва потребовала незамедлительно вернуть флаги на место и впредь не допускать в подобных ситуаций.

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