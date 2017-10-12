Клинцевич: Рушатся последние скрепы российско-американских отношений

Москва, , 15:24 — REGNUM Снятие флагов России с ее дипломатической собственности в США, развертывание в Польше американской танковой дивизии, предоставление коридора в Сирии для 600 боевиков в южную зону деэскалации с подконтрольной США территории, — все эти события имеют один окрас. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Совершенно очевидно, что идет целенаправленное разрушение последних скреп, на которых пока еще держатся российско-американские отношения. Эта тенденция, в том или ином качестве давая о себе знать во все времена, сейчас набрала невиданную ранее силу», — сказал сенатор.

Низведение российско-американских отношений до минусовых отметок по всем параметрам, чем активно занимаются США, будет по существу означать слом существующей ныне системы мировой безопасности, которая, пусть и с определенными сбоями, в целом выполняет свою роль, продолжил парламентарий.

«Надеюсь, что дело до глобальной войны в любом случае не дойдет. Но «борьба без правил» по всему миру нам гарантирована. Россия со своей стороны делает все, чтобы не допустить этого, но наши возможности имеют свои пределы. Нужны усилия всего мирового сообщества», — заключил он.

Ранее Совет Думы принял решение отложить поездку делегации депутатов Госдумы в США в связи со снятием флагов с дипзданий. В состав делегации депутатской группы по связям с Конгрессом США входят Инга Юмашева, Вячеслав Фетисов, Артем Туров и Максим Сураев.

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