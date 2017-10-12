Володин предложил создать межпарламентскую комиссию РФ и Кореи

Москва, , 15:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном предложил создать комиссию между парламентами двух стран, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

«Надеюсь, ваше пребывание в России будет продуктивным, и мы сможем также, как в рамках предыдущей встречи в Сеуле, выйти на конкретные решения, которые в рамках парламентского измерения помогут сблизить позиции наших стран, выйти на принятие решений по конкретным вопросам», — сказал Володин.

«В этой связи… возможно, мы пойдем на принятие решений о создании межпарламентской комиссией между Госдумой и парламентом Южной Кореи», — предложил Володин.

Кроме того, в ходе встречи спикер Госдумы был приглашен на Олимпиаду в Сеуле председателем Национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюном.

«Хочу сказать слова благодарности за ваше приглашение. Если позволит время, я обязательно им воспользуюсь», — ответил Володин.

В свою очередь спикер Госдумы предложил своему коллеге посетить Сочи, так как это, по его словам, может помочь в подготовке Игр.

Володин также отметил, что в Госдуме обсуждается визуализация итогов голосования по законопроектам.

«Сейчас мы обсуждаем введение визуализации голосования, как в вашем парламенте, чтобы все могли ознакомиться с позицией каждого депутата, учитывая, что у нас депутатов больше, чем в парламенте Республики Корея. Думаем, как это реализовать», — сказал спикер Госдумы. «Этот опыт интересен сам по себе, в связи с тем, что, как только проголосовал депутат, его позиция высвечивается на экране, и избиратели, журналистское сообщество могут ознакомится с его решением», — отметил он.

Участник встречи спикеров России и Кореи также сообщил, что корейская сторона заканчивает работу по созданию киберсекретариата. Российская сторона скоро протестирует его с точки зрения использования для обеспечения деятельности работы совещания спикеров стран Евразии. Таким образом будет получен инструмент практической реализации договоренностей, достигнутых в Сеуле в июне 2017 года.