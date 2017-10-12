Украина заподозрила Россию в строительстве стены в Крыму

Киев, , 14:59 — REGNUM В 2018 году Российская Федерация начнет активную фазу строительства стены в Крыму, рядом с границей Украины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире Hromadske.

«До Нового года будет завершено юридическое оформление этого процесса, — считает он. — Поэтому, скорее всего, активная фаза строительства начнется весной».

Слободян напомнил, что масштабные работы в осенне-зимний период проводить довольно сложно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.