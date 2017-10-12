Напряженность между Багдадом и Иракским Курдистаном растет

Багдад, , 14:58 — REGNUM Напряженность в отношениях между Багдадом и Иракским Курдистаном усиливается, после предупреждения Эрбиля о подготовки военной операции со стороны правительственных войск против пешмерга, сообщает 12 октября Agence France-Presse.

Ответом на подобные военные приготовления стало перекрытие курдскими вооруженными силами двух основных дорог, соединяющих Эрбиль и Дохук с Мосулом, говорится в заявлении представителей пешмерга.

«Дороги были перекрыты в связи с опасением возможной агрессии вооруженных сил Ирака на спорные территории», — заявил чиновник.

«Мы получаем опасные сообщения о том, что федеральная полиция и шиитское ополчение готовятся к серьезной атаке против Иракского Курдистана», — говорится в заявлении Совета безопасности курдской автономии.

Напомним, курдские вооруженные формирования — пешмерга — контролируют нефтеносную провинцию Киркук, которую считают своей исконной территорией.

Однако по иракской конституции, регион не входит в состав курдской автономии. что вызывает дополнительные противоречия в отношениях между Багдадом и Эрбилем.

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