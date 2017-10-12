Сторонники ЕР передали в ГД «наказы» для формирования проекта бюджета

Москва, , 14:54 — REGNUM Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский передал руководству парламентской фракции «наказы» граждан для исполнения в федеральном бюджете

Депутат представил наиболее часто встречающиеся предложения общественности для формирования проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Сергей Боярский отметил, что «наказы» были собраны по итогам встреч депутатов Госдумы с гражданами, которые были организованы сторонниками «Единой России» в 65 регионах страны в рамках региональной недели.

«Мы собираем наказы, для того чтобы работа фракции над бюджетом опиралась на мнение людей, наших граждан в регионах», — подчеркнул Сергей Боярский.

Парламентарий обозначил основные направления, о которых говорили участники встреч в регионах.

«Так, часть наказов касается аграрного сектора. Просьбы такие — сохранить финансирование отрасли на уровне 2017 года, обеспечив четкость и прозрачность распределения средств. Рассмотреть возможность принятия мер дополнительной поддержки деятельности сельскохозяйственных предприятий. Речь идет о том, что в связи с большим урожаем цены на зерно снижаются по законам рынка и необходимы дополнительные меры с тем, чтобы поддержать производителя», — отметил Сергей Боярский.

Он сообщил, что сторонники в регионах просили предусмотреть финансирование на завершение строительства 27 школ.

«Есть просьба выделить средства на то, чтобы закончить этот недострой», — отметил парламентарий.

На встречах с депутатами общественники неоднократно затрагивали тему образования. По словам Сергея Боярского, граждане просили не урезать количество бюджетных мест в вузах, сохранив квоты на уровне 2017 года.

«Были высказаны пожелания относительно поддержки отраслевых учреждений высшего образования, не подведомственных Министерству образования и науки РФ. В Петербурге, к примеру, говорили о том, что образовательные учреждения культуры нуждаются в увеличении финансирования, а в Ставропольском крае за помощью обратились представители аграрного университета», — отметил Сергей Боярский.

Особое внимание на встречах было уделено проблемам здравоохранения и социальной сферы в целом. Как сообщил Сергей Боярский, регионы просят у федерального центра поддержки для исполнения поручений Президента об увеличении минимального размера оплаты труда, выделить финансирование для учреждений первичной медицинской помощи и сохранить уровень лекарственного обеспечения. Кроме этого, необходимо проработать вопрос технического обеспечения реабилитации инвалидов в рамках федерального бюджета. По словам парламентария, «наказы» уже приняты в работу.

«Партийные проекты, которые «Единая Россия» реализует на территории страны, идут успешно, и, конечно, регионы рассчитывают, что в полном объеме они будут продолжены. Это такие проекты, как «Театры малых городов», «Театры — детям», «Местный дом культуры». Регионы уже на плановый период 2018—2020 годов рассчитывают на их продолжение», — подчеркнул Сергей Боярский.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, принимая наказы от сторонников Партии, отметил важность проделанной работы. По его словам, «Единая Россия» изначально поставила цель, чтобы работа над бюджетом проходила на основе учета мнения граждан.

«На следующей неделе состоится заседание фракции «Единой России», куда мы приглашаем министра финансов, и мы будем иметь достаточно серьезный разговор перед рассмотрением бюджета в первом чтении, — сообщил Андрей Исаев, — То, что обозначили наши сторонники, мы, во-первых, обозначим в разговоре с министром финансов, во-вторых, мы постараемся добиться того, чтобы через поправки ко второму чтению максимально учесть конструктивные предложения, которые прозвучали».