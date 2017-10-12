Россия и Узбекистан подпишут план военного сотрудничества на 2018 год

Душанбе, , 14:54 — REGNUM Россия и Узбекистан планируют подписать план двустороннего военного сотрудничества на 2018 год, заявил военный атташе посольства РФ в республике Сергей Чернышев.

«Сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год», — заявил он.

По его словам, данный план подпишут главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе (Таджикистан) на площадке Совета министров обороны стран независимых государств (СНГ).

Чернышев подчеркнул, что в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что на заседании в Душанбе 12 октября ожидается обсуждение более двух десятков вопросов, касающихся деятельности министерств обороны и безопасности стран СНГ в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в заседании примут участие министры обороны России, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Туркмении и Молдавии.

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