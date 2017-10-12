Захарова призвала Данию не обманывать собственное население

Москва, , 15:12 — REGNUM Официальные лица Дании в очередной раз раздувают ажиотаж вокруг мнимой российской угрозы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Мы вынуждены констатировать, что опять слышим очень неконструктивную, недружественную риторику в отношении мнимой российской угрозы со стороны официальных лиц Дании. Это уже их традиция, привычка нехорошая», — заявила Захарова.

Ранее перед парламентскими дебатами по военным расходам на 2018−2022 годы министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил о неких «агрессивных намерениях России», что делает «войну на европейской земле реальностью».

В этой связи министр настаивал на существенном наращивании военной мощи Дании под тем предлогом, что якобы «единственное, что понимают в России — это язык силы».

«Нам трудно понять в принципе, к каким таким военным сценариям готовится Копенгаген. Может, кто-то пояснит нам, о чём идёт речь? Хотелось бы видеть конструктивный вклад наших датских соседей по Балтике и ведущейся актуальной дискуссии о путях укрепления там стабильности, безопасности. В принципе, есть чем заняться. А такие заявления ведут к абсолютно противоположному направлению», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что такая риторика направлена исключительно на оправдание увеличения военных расходов королевства.

«И большая просьба к политикам Дании: перестать обманывать собственное население. Хотите раздуть военный бюджет? Так об этом вашим избирателям и говорите. Россия здесь не при чём», — подчеркнула Захарова.