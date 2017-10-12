Бурков отправил в отставку правительство Омской области

Омск, , 14:48 — REGNUM Правительство Омской области отправлено в отставку временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Бурковым. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

«Следуя требованиям действующего законодательства, врио губернатора Омской области Александр Бурков отправил текущий состав правительства Омской области в отставку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министры продолжат выполнять свои обязанности до момента назначения нового состава правительства.

В ходе рабочей встречи с министрами утром 12 октября врио главы региона заявил, что намерен в полной мере опираться на местные кадры и призвал подчиненных спокойно работать.

«Спешки с переназначением не будет, каждый получит возможность продемонстрировать свои профессиональные качества и продолжить работу в команде», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Виктор Назаров, находившийся на посту губернатора Омской области с 2012 года, ушел в отставку. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков был временно назначен его преемником, что стало для жителей региона неожиданностью. Бурков приступил к выстраиванию отношений с первыми лицами области и ее столицы.

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