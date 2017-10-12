Узбекистанская молодежь начнет участвовать в законодательной жизни страны

Ташкент, , 14:48 — REGNUM В законодательной (нижней) палате Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана создадут комиссию по вопросам молодежи, семьи и женщин, сообщает 12 октября «Podrobno.uz».

Согласно сообщению, в комиссию будут входить представители молодежи Узбекистана. Комиссия будет разрабатывать различные предложения законодательной палате по молодежным и семейным вопросам. Особое внимание будет уделяться предложениям по пресечению незаконного выезда женщин за границу Узбекистана.

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Помимо этого, члены комиссии начнут проработку предложений по предупреждению разводов. По словам депутата законодательной палаты Зумрад Бекатовой, в Узбекистане особенное внимание уделяют семейным разводам.

«В нашей стране особое внимание уделяется изучению причин разводов, их тщательному анализу и выработке конкретных предложений по предотвращению случаев распада семей», — сказала депутат.

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Напомним, ранее в Узбекистане создали новую организацию «Союз молодежи Узбекистана» на базе молодежного движения «Камолот» (аналог комсомола). В «Камолоте», созданном в 2001 году, насчитывалось более 5,5 млн представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

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