Милонов просит не пускать в РФ исполнителя роли Николая II в «Матильде»

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») выступил за запрет въезда в РФ немецкому актёру Ларсу Айдингеру, сыгравшему роль наследника, а затем императора Николая II в художественном фильме Алексея Учителя «Матильда». О заявлении Милонова сообщается 12 октября на странице официальной группы депутата в соцсети.

Ранее сообщалось, что сам Айдингер, узнав о негативной реакции части российского общества на выход «Матильды», заявил, что опасается приезжать в Россию на премьеру картины. При этом он отверг обвинения, прозвучавшие со стороны депутата Госдума Натальи Поклонской, в том, что является порноактером.

Выступая перед журналистами, Милонов вновь подтвердил, что не смотрел и не собирается смотреть фильм «Матильда», который, как он считает, вносит разлад в российское общество.

Как сообщало ИА REGNUM, общественное движение «Царский крест» принесет в администрацию президента РФ обращение против фильма «Матильда» в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Ранее прошла акция по передаче подписей патриарху Российской Православной церкви с просьбой поддержать верующих в борьбе против фильма. Сейчас под обращением к президенту подписалось более ста тысяч верующих со всей России, считающих, что в фильме имеет место надругательство над святыми.

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Кинофильм «Матильда» посвящен истории любви цесаревича Николая Александровича (будущего последнего русского императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Главные роли исполнили немецкий актер Ларс Айдингер, польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и российские актеры Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин. В широкий прокат фильм должен выйти 26 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Виталий Милонов предложил ввести временный мораторий на государственное финансирование и поддержку кинокартин, спектаклей, театральных постановок и иных массовых культурных явлений.

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По мнению Милонова, мораторий должен действовать до того времени, пока не будет разработан более эффективный и соответствующий интересам государства и народа механизм поддержки искусства, основанный на принципах стратегии национального развития.