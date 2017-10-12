Песков: Обвинения в адрес «Лаборатории Касперского» — абсурдная информация

Москва, , 14:23 — REGNUM Обвинения средств массовой информации (СМИ) США в адрес российской компании «Лаборатория Касперского» являются абсурдными. Об этом сообщил в четверг, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это абсурдная информация, — заявил представитель Кремля журналистам. — Государство не имело и не имеет никакого отношения к подобной деятельности».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на «официальных лиц» сообщила, что правительство Российской Федерации якобы использовало софт «Лаборатории Касперского» для тайного сканирования компьютеров по всему миру, в том числе для доступа к секретной информации в США.

По словам неких источников издания, антивирус Касперского, «модифицированный Кремлем», искал в компьютерах всего мира документы, маркированные как «совершенно секретные».

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