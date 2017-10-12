Армия Ирака перехватила контроль над курдским беспилотником

Багдад, , 14:22 — REGNUM Вооруженные силы Ирака посадили беспилотный аппарат, принадлежащий пешмерга — вооруженным силам Иракского Курдистана, сообщает 12 октября Anadolu.

«Правительственные войска посадили дрон недалеко от Мосула», — заявил капитан вооруженных сил Ирака Бассам Саад. Официальные представители курдской автономии не прокомментировали данное заявление.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона от Багдада. Порядка 93% жителей региона высказались в поддержку данной инициативы Эрбиля.

Это событие стало причиной конфронтации между центральным правительством и курдской автономией. Багдад требует от Эрбиля отмены результатов референдума.

Кроме того, источником конфликта становятся спорные территории провинции Киркук, контролируемой курдским ополчением. Обе стороны считают данный нефтеносный район своей территорией.

11 октября Эрбиль заявил, что Багдад готовится к военной операции против курдов в Киркуке. Однако представители курдской автономии подчеркивают, что пешмерга не покинут провинцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Курдистан: Багдад готовится к «серьёзной атаке» против курдов

Читайте развитие сюжета: Напряженность между Багдадом и Иракским Курдистаном растет