Запущена техническая процедура назначения главы Саратова

Саратов, , 14:30 — REGNUM Приступила к работе конкурсная комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Саратова. Как сообщает ИА REGNUM, на заседании городской думы утвержден ее состав из 18 человек — представителей областного правительства и депутатов.

Напомним, временно исполняющим обязанности мэра Саратова назначен Михаил Исаев, который по решению партийного руководства области сложил с себя полномочия депутата Госдумы. Теперь для соблюдения всех технических процедур ему необходимо пройти конкурсный отбор.

В состав конкурсной комиссии вошли 18 человек, по 9 от областной и городской власти.

«В числе членов комиссии, назначенных постановлением губернатора Саратовской области Валерия Радаева, вице-губернатор Игорь Пивоваров, заместители председателя облправительства Василий Разделкин и Александр Буренин, министр экономического развития региона Юлия Швакова, министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин, председатель областной думы Иван Кузьмин, депутаты регионального парламента — Александр Санинский, Иван Чепрасов, Владимир Писарюк. Городская дума включила в комиссию своего председателя Виктора Малетина и депутатов Анатолия Серебрякова, Ольгу Попову, Александра Янкловича, Владимира Попкова, Алексея Полянского, Николая Островского, Дмитрия Кудинова и Геннадия Турунтаева», — пояснили в законодательном собрании города.

По итогам открытого голосования единогласно председателем комиссии избран ВикторМалетин, его заместителем — зампред облправительства Игорь Пивоваров, секретарем — депутат гордумы Александр Янклович.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс пройдет 3 ноября в администрации Саратова. Документы от претендентов принимаются с 13 по 27 октября.

По мнению депутата гордумы Виктора Маркова, Михаил Исаев не является авторитарным руководителем, но в принципиальных вопросах проявляет твердость. Хорошо знает городские проблемы.

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