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Андрей Турчак будет и.о. секретаря генсовета «Единой России» до съезда

Политика

Ради партийной должности Андрей Турчак досрочно оставил пост губернатора Псковской области, которой руководил 8,5 лет

Москва, 12 октября 2017, 14:15 — REGNUM  Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак назначен исполняющим обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия», сообщает телеканал «Россия 24». О назначении Турчаку в ходе рабочей встречи лично сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что о возможности перехода на партийную работу он с Андреем Турчаком вёл речь ещё на прошлой неделе, а сейчас это стало «юридически возможно». Он подчеркнул, что исполнять обязанности секретаря генсовета партии Андрей Турчак будет до съезда, который и рассмотрит его кандидатуру на этот пост.

Турчак, в свою очередь, заявил, что для него предложенная должность в партии — «высокое доверие», и «он сделает всё, чтобы это доверие оправдать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак с февраля 2009 года был губернатором Псковской области. Его досрочную отставку сегодня, 12 октября, принял президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен 42-летний заместитель полпреда по Северо-Западному федеральному округу Михаил Ведерников, который в полпредстве курировал вопросы развития Калининградской области.

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