Россия досрочно спишет Киргизии все 13,9 млрд рублей долга

Бишкек, , 14:07 — REGNUM Министерство финансов Киргизии внесло на рассмотрение республиканского парламента законопроект о досрочном и единовременном списании долгов Киргизской Республики перед Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.

Отмечается, что ранее, в 2012 году, российское правительство согласилось простить Киргизии все долги в размере $488,9 млн (около 28,32 млрд рублей по текущему курсу). В итоге в 2013 году власти России единовременно простили республике $188,9 млн (10,94 млрд рублей), а оставшиеся $300 млн (более 17,37 млрд рублей) подлежали списанию равными долями в течение последующих 10 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 и 2017 годах российские власти простили Киргизии еще $60 млн (свыше 3,47 млрд рублей). Таким образом, в настоящее время долг Киргизской Республики перед Российской Федерацией составляет $240 млн (13,9 млрд рублей).

В ходе государственного визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Россию, состоявшегося в конце июня 2017 года, правительства двух стран подписали протокол к Соглашению об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией, предлагающего досрочно и единовременно списать весь оставшийся долг Киргизии.

Отметим также, что правительство России регулярно выделяет гранты на поддержание бюджета Киргизии и на реализацию в этой среднеазиатской стране различных проектов.