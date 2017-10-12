Аксёнов устроил Порошенко краткий экскурс в историю

Симферополь, , 14:05 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на противоречивые высказывания президента Украины Петра Порошенко о новом референдуме в Крыму предложением провести плебисцит о доверии самому себе, как президенту «этой несчастной страны». Об этом крымский политик написал на своей официальной странице в Facebook.

«Пусть Порошенко проводит референдумы в Закарпатье или на Буковине, которые пока ещё являются частью Украины. А мы посмотрим на результат. Заодно пусть проведёт и плебисцит о доверии самому себе как президенту этой несчастной страны», — отметил Аксёнов.

Он в очередной раз напомнил, что крымчане своё отношение к Украине уже высказывали дважды в новейшей истории: в январе 1991 года и в марте 2014-го.

«На референдуме 1991 года 93% участников проголосовали за восстановление крымской автономии в составе СССР. Советского Союза, а не Украины! В 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали почти 97% наших земляков. По-моему, даже самый недалекий бандеровец уже должен понять, что третьего раза не будет», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время своего выступления на заседании ПАСЕ Пётр Порошенко заявил, что Киев готов рассмотреть вопрос о новом референдуме в Крыму при условии, что полуостров вернётся в состав Украины.

Также напомним, что в дни Крымской весны жители полуострова предельно ясно выразили своё отношение к Петру Порошенко, который в феврале 2014-го прилетел на полуостров с попыткой провести переговоры. В частности, крымчане, собравшиеся в центре города у местного парламента, не пустили будущего президента Украины внутрь здания, прогнав его в сторону железнодорожного вокзала со словами: «Предатель, убирайся!».

Референдум о самоопределении Крыма был успешно проведён 16 марта 2014 года. Тогда почти 97% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Российской Федерацией.