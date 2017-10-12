Шойгу напомнил об оказанной Таджикистану военной помощи

Душанбе, , 14:03 — REGNUM Россия в 2017 году помогла подготовить одну ротную и четыре батальонных групп Вооруженных сил Таджикистана, предназначенных для прикрытия таджикско-афганской границы. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

Он напомнил о том, что Россия поставляет в Таджикистан российскую технику и вооружение, в вузах Минобороны на безвозмездной основе готовятся высококвалифицированные кадры для таджикистанской армии. Сейчас, по его данным, в российских учебных заведениях проходят обучение свыше 560 таджикских военных.

Кроме того, глава оборонного ведомства России сказал и о том, что ежегодно до тысячи человек обучаются на курсах для подготовки младших специалистов, организованных на учебных фондах 201-й российской военной базы, которая дислоцирована в Таджикистане.

Однако он сказал, что «есть вопросы, связанные с работой российской военной базы здесь», «но это текущие дела. Думаю, что мы их обсудим и найдем приемлемые решения».

«Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе, естественно, с оглядкой на всё то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону», — констатировал министр обороны России.

Напомним, Сергей Шойгу прибыл в таджикскую столицу, где сегодня открылось заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Запланировано рассмотрение более 20 вопросов сотрудничества в сфере обороны с военными делегациями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.