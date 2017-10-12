Предприниматели просят власти Киргизии и Казахстана не вредить бизнесу

Бишкек, , 14:00 — REGNUM «Хочется надеяться, что в сегодняшней ситуации на киргизско-казахстанской границе нет политической составляющей, а есть нефункциональная работа чиновников», — заявил сегодня, 12 октября, президент ассоциации рынков, предприятий, торговли и сферы услуг Киргизии Сергей Пономарев.

По его словам, сейчас из-за сложностей с прохождением пограничного контроля бизнесмены обеих стран терпят большие убытки.

«Больше всех пострадали от проблем на границе предприниматели, которые занимаются шоп-турами на рынках «Дордой» и «Мадина». Страдают также международные перевозчики, работающие на большегрузах», — уточнил глава ассоциации.

Также он отметил, что Нурсултан Назарбаев является одним из инициаторов и основоположников создания Евразийского экономического союза, а потому не может допустить осложнения приграничных отношений Киргизии и Казахстана.

«Есть нормы проверки на границах, когда выборочно проверяют «подозрительных» граждан. А тотальная проверка на границе — это медвежья услуга чиновников для главы своего государства. И мы надеемся, что президент Казахстана решит этот вопрос в скором времени», — подчеркнул Пономарев.

В свою очередь президент ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева акцентировала внимание на том, что схожая ситуация уже была семь лет назад, когда в 2010 году Казахстан на 40 дней закрыл границу с Киргизией. И последствия этого пришлось разбирать еще около полугода.

«Из-за нынешней задержки срываются договорные отношения предпринимателей. Где-то какие-то поставки можно передвинуть, идут переговоры, но те грузы, которые вышли из России, их на полпути остановить нельзя. Хотелось бы, чтобы политические вопросы не сказывались на экономике. Есть договоренность между странами и эти договоры должны исполняться, особенно правительствами стран ЕАЭС. Просим максимально ускорить решение данного вопроса», — обратилась она к киргизстанским и казахстанским властям.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2017 года на киргизско-казахской границе образовались многокилометровые пробки. Причиной тому послужил переход казахстанских контрольно-пропускных пунктов на усиленный режим несения службы в преддверии президентских выборов в Киргизии.

Из-за этого время досмотра каждого из желающих пересечь границу легковых автомобилей и грузовиков увеличилось до получаса — часа, хотя раньше эта процедура занимала лишь около 5 — 10 минут.

СМИ и общественность расценивают происходящие на киргизско-казахских рубежах события как очередной элемент политической пикировки властей Казахстана, обидевшихся на резкую критику в адрес Нурсултана Назарбаева со стороны президента Алмазбека Атамбаева, и киргизстанских властей, резко отреагировавших на демонстративную встречу казахстанского лидера с кандидатом в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым.