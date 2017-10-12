Гражданин РФ выслан из Польши за «гибридную войну»

Варшава, , 14:00 — REGNUM Польские власти депортировали гражданина России, заподозрив его в связях со спецслужбами РФ и деятельности, противоречащей интересам страны. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын, передает 12 октября Польское телевидение.

Отмечается, что Дмитрий К. Был выслан по требованию главы Агентства внутренней безопасности (АБВ) Польши. В ведомстве считают, что мужчина инициировал и осуществлял против польского государства «элементы так называемой гибридной войны».

«АВБ также выяснило, что он активно контактировал с российской разведкой», — добавил Жарын.

Мужчина якобы выдавал себя за сотрудника российского Института стратегических исследований в Москве, что позволило ему наладить связи в сообществе ученых и журналистов.

Тем из них, кто хорошо относится к России, Дмитрий К предлагал сотрудничество и научные публикации, участие в конференциях. При этом он давал собеседникам инструкции, что именно говорить и какие делать заявления, чтобы они воспринимались в интересах России.