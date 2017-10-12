Песков о снятии флагов РФ с дипобъектов в США: «Недружественные действия»

Москва, , 13:54 — REGNUM Действия властей США, которые приняли решение снять флаги Российской Федерации с закрытых консульских объектов, ведут к подрыву отношений между странами. Об этом заявил в четверг, 12 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это враждебные, недружественные действия, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США сорвали флаги Российской Федерации с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско.

Власти РФ расценили инцидент как крайне недружественный шаг со стороны официального Вашингтона.

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