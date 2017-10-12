Шойгу призвал усилить безопасность на границе Афганистана и Таджикистана

Душанбе, , 13:53 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу на двусторонней встрече со своим таджикским коллегой в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ заявил о растущей угрозе терроризма на южных границах Таджикистана, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, из Сирии и Афганистана бегут вооруженные группировки боевиков.

«Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону», — сказал Шойгу.

Для усиления безопасности таджикско-афганской границы Шойгу предложил подписать план сотрудничества и создать объединенную группировку войск России и Таджикистана. Кроме того, на заседании в Таджикистане было решено провести совместные учения стран ОДКБ — они пройдут уже в ноябре.

Главным вопросом на повестке дня в рамках заседания Совета министров обороны стран СНГ стала безопасность.