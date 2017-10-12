Бизнесмена Муратхана Токмади приговорили к трем годам лишения свободы

Астана, , 13:56 — REGNUM На три года лишения свободы осудили казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади, сообщает 12 октября пресс-служба Алма-Атинского городского суда.

Согласно сообщению, приговор вынес Алмалинский районный суд Алма-Аты. Бизнесмен обвинялся в совершении преступлений по статьям «Вымогательство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» УК Казахстана.

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Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также во время следствия подсудимый и процессуальные прокуроры заключили соглашение о признании вины подсудимым.

Напомним, Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. По словам его супруги, причиной ареста бизнесмена стало подозрение в том, что Токмади убил в 2004 году бывшего председателя «Банка ТуранАлем» (позднее — «БТА банк») Ержана Татишева по заказу казахстанского олигарха Мухтара Аблязова. Ранее суд оправдал Токмади, признав случившееся несчастным случаем.

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Как сообщало ИА REGNUM, после смерти Татишева главой «Банка ТуранАлем» стал олигарх Мухтар Аблязов. Позже его обвинили в финансовых махинациях, вследствие чего Аблязов бежал за границу.

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