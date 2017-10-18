Казачество Кубани объявило о создании своего государства

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 5 октября на утреннем частном совещании членов Временного правительства под председательством Коновалова Кишкин сделал подробный доклад о плане эвакуации Петрограда и предпринятых в этой области мерах. Временное правительство и главные центральные правительственные учреждения эвакуируются в Москву, где для них уже намечены помещения, остальные— в провинцию. Эвакуация Временного правительства будет произведена в двухнедельный срок.

С докладами об эвакуации петроградской промышленности выступили председатель особого совещания по обороне Пальчинский и председатель экономического совета Третьяков, заявившие, что эвакуация не принесет ущерба боеспособности страны. Кишкину поручено подыскать в Москве помещения для УС и дипломатического корпуса. Эвакуация промышленности поручена заводскому совещанию под председательством Пальчинского.

Большая часть совещания была посвящена обсуждению положения в Донецком бассейне, которое Временным правительством признается угрожающим. Совещание высказалось за немедленное назначение правительственного комиссара с чрезвычайными полномочиями.

В министерстве внутренних дел получены телеграммы о крестьянских восстаниях из Рязанской губернии, Владикавказа (вооруженные столкновения в Терской области на почве неопределенности земельных отношений). Председатель съезда волостных, уездных и губернского земств Саратовской губернии телеграфирует:

«Единственной мерой, способной остановить развитие беспорядков, является немедленная передача всех владельческих земель в распоряжение земельных комитетов».

«Рабочий путь» в статье «Земля» по поводу разгорающегося повсеместно крестьянского восстания пишет:

«Измена так называемых народнических партий (народные социалисты и социалисты-революционеры), высказывающихся против немедленного перехода земель от помещиков к крестьянам, привела к тому, что теперь крестьянское движение носит в значительной мере стихийный, неорганизованный характер… Черносотенные заговорщики спешат использовать моменты… В то же время буржуазная пресса изо всех сил раздувает происшествия, извращает их смысл, клевещет на крестьян и солдат, лжет на голодных…

Дворяне и банкиры, купцы и промышленники проводят таким путем свой план: обмануть массы «коалиционными» обещаниями, доведя их до голода и отчаяния, двинуть потом карательные экспедиции для «водворения порядка» и — под предлогом «анархии» — отложить опять и опять созыв Учредительного собрания…

Крестьяне берут землю — Исполнительный Комитет крестьянских Советов отказывается бороться вместе с ними, он предпочитает… служить кадетским планам саботажа революции».

Петроградский городской голова и председатель гордумы вручили Керенскому постановление гордумы с требованием удаления помощника главнокомандующего Петроградским военным округом Рутенберга. Керенский на постановление гордумы наложил резолюцию:

«Подрыв доверия к органам самоуправления — основе порядка в свободной стране — совершенно недопустим. Назначить особое лицо для немедленного расследования и, если обстоятельства, указанные в резолюции, подтвердятся, замешанных лиц устранить. Штабу Петроградского военного округа предложить оказывать содействие городскому самоуправлению в лице городского головы, отнюдь не вмешиваясь в существо распоряжений».

Расследование возложено на присяжного поверенного Беренштама.

Вечером Керенский и морской министр адмирал Вердеревский выехали в Псков, где состоялось совещание с главнокомандующим Северным фронтом генералом Черемисовым. Намечен план действий по обороне Петрограда.

Организационный комитет Стокгольмской конференции опубликовал манифест о возможных условиях мира, с которым делегации нейтральных стран в Стокгольме обращаются к партиям, примыкающим к Интернационалу.

В связи с состоявшимся 2 октября на пленуме Петроградскою Совета резким осуждением действий ЦИК по ликвидации ташкентских событий, Президиум ЦИК опубликовал объяснения, что он руководствовался телеграммами бежавшего во время событий из Ташкента Краевого Совета рабочих и солдатских депутатов и другими, рисовавшими захват власти Ташкентским Советом как проявление анархии и требовавшими «немедленной присылки верных порядку войск»; решение Президиума ЦИК о посылке войск в Ташкент «было направлено не против Совета, а в защиту Советов и по их требованию».

Закончились продолжавшиеся в течение трех дней— с 3 октября — закрытые заседания ВЦИК с участием военного и морского министров, комиссаров и делегатов армейских организаций фронтов, посвященные вопросам об общем положении страны, о положении на фронте, в связи с последними событиями на Балтийском море, в тылу и о предстоящей конференции союзных правительств в Париже. Голосовались 5 резолюций, ни одна из которых не собрала большинства: за резолюцию фракции большевиков подано 19 голосов, Мартова — 10, Дана — 27, Богданова — 9 и эсеров — 31.

В основу итогового решения положены резолюции эсеров и Дана, настаивающие на участии русской демократии в Парижской конференции; выработка окончательного текста резолюции, с последующим утверждением его бюро ЦИК, поручена специальной комиссии. В качестве представителей демократии на союзной конференции были выдвинуты кандидатуры бывшего министра труда Скобелева (меньшевика) и бывшего министра земледелия Чернова (эсера). Избран Скобелев. Решено добиваться у Временного правительства права делегировать двух представителей демократии — одного от Советов рабочих и солдатских депутатов. и второго — от крестьянских Советов.

Составление наказа представителям демократии, содержащего общие контуры программы мира, поручено специальной комиссии. Фракция большевиков, после того как была отклонена внесенная ими резолюция, требующая разрыва с империалистической политикой союзных правительств, опубликования тайных договоров и открытого выступления революционной России с предложением мира, что возможно лишь «через устранение нынешнего правительства, расслабляющего, дезорганизующего и предающего страну», — участия в выборах представителей не принимала. Совершенно не участвовали в голосовании и присутствовавшие на последнем заседании представители ВСКД.

На том же заседании принята резолюция о борьбе с погромным движением.

В противовес принятому Советом солдатских депутатов 12-й армии (избран вскоре после Февральской революции и с тех лор не переизбирался) оборонческому обращению к стране и армии пятитысячный митинг солдат и рабочих 12-й армии в Вендене единогласно, при одном воздержавшемся, постановил приветствовать петроградский пролетариат и гарнизон и примкнуть к его платформе решительной борьбы с контрреволюционным Временным правительством под лозунгом: «Вся власть Советам». Пытавшимся выступать представителям Исполкома говорить не давали.

Съезд бригад латышских стрелков той же 12-й армии принял резолюцию, призывающую к борьбе против власти капитала и за власть Советов.

В Тифлисе Краевой Совет солдатских депутатов Кавказской армии вынес резолюцию, категорически высказывающуюся против созыва съезда Советов.

II съезд представителей Балтийского флота в Гельсингфорсе постановил обратиться по радио «к угнетенным всех стран» с воззванием — предсмертным завещанием, в котором идущие к смерти, гибнущие в неравной борьбе балтийские моряки клянутся защитить подступы к Петрограду

«Не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего милостью долготерпения революции… не во имя исполнения договоров наших правителей с союзниками… а по велению революционного сознания».

Воззвание призывает пролетариев всех стран к восстанию против своих угнетателей.

Центрофлот вынес резолюцию о присоединении к оборонческому воззванию Совета солдатских депутатов 12-й армии, принятому 3 октября.

Ревельский флотский комитет выпустил обращение к флоту и гарнизону, в котором, указывая на ответственность момента для обороны Родины, предлагает к обязательному исполнению ряд положений, не считаемых им оскорбительными: исполнение без обсуждения всех оперативных распоряжений штаба, усиление дисциплины, отмена очередных отпусков и т. д.

В связи с изменившимся политическим составом Московского Совета р. д., Исполнительным Комитетом произведены перевыборы отделов по принципу пропорционального представительства. Везде преобладают большевики.

На съезде Советов Московской области (6-й день) голосуется 2-я часть внесенной фракцией большевиков резолюции о выборах в Учредительное собрание. Фракция эсеров заявила, что она воздержится при голосовании. От имени участников областного съезда — крестьянских депутатов было заявлено об отказе от участия в голосовании и проведения резолюции в жизнь, после чего часть участников крестьянского съезда на время голосования резолюции покинула съезд. Поименным голосованием вторая часть предложенной фракцией большевиков резолюции принята 143 голосами против 1, при 26 воздержавшихся. Резолюция говорит о поддержке Советами исключительно трех партий — большевиков, меньшевиков и эсеров, контроле Советов над избирательной процедурой, недопущении влияния контрреволюционных сил на ход выборов и созыв Учредительного собрания в Петрограде, где «оно должно заседать под охраной революционных войск и вооруженного пролетариата, в целях его обеспечения от всяких покушений со стороны контрреволюции».

На вечернем пленарном заседании в резолюции по вопросу о регулировании промышленности и создании экономических отделов съезд признал необходимым немедленное вмешательство Советов в хозяйственную жизнь страны при помощи особых органов — экономических отделов. Постановлено в Единый Областной Исполнительный Комитет избрать по 15 представителей от рабочей, солдатской и крестьянской секций, пропорционально партийному составу каждой. После принятия резолюции о борьбе с погромным и антисемитским движением съезд закрылся.

Владивостокский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял предложенную фракциями большевиков и интернационалистов резолюцию об отказе подчиниться приказу Керенского о роспуске объединенного Исполкома, созданного в момент борьбы с корниловщиной; резолюция требует создания однородного правительства, земли, мира, контроля над производством.

В «Рабочем пути» напечатала передовица: «Кто срывает Учредительное собрание?» — посвященная обсуждениям в среде кадетов и «общественных деятелей» необходимости отложить УС в связи с нарастающей анархией в регионах.

Войсковым атаманом Донского казачьего войска получены сведения об аресте рабочими в Ровеньках администрации рудников и об ожидающейся забастовке горнорабочих.

В ответ на распоряжение об эвакуации из Ревеля вагоностроительного завода «Двигатель» рабочие наотрез отказались производить какие бы то ни было работы по эвакуации, хотя бы и частичной, указывая на отсутствие обстоятельств, оправдывающих необходимость эвакуации, и усматривая в этом желание разрушить производство и оставить рабочих без работы. Правление распорядилось остановить завод через две недели.

В Киеве возобновилась забастовка трамвайных служащих и рабочих ввиду отказа правления трамвайного общества удовлетворить полностью требования рабочих.

В Казани, вследствие отказа промышленников удовлетворить требование союза металлистов, утром началась забастовка — остановились трамваи и типографии, выключено электрическое освещение в большинстве частных домов. В случае неудовлетворения требования в пятидневный срок, решено объявить общую забастовку всех предприятий.

В Казани и в Курске Советом производились обыски с целью обнаружения запасов продовольствия.

На Всероссийском кооперативном съезде в Москве продолжались прения по вопросу о самостоятельном выступлении кооперации на выборах в Учредительное собрание. Принята общая часть резолюции, приглашающая кооперативные организации

«принять самое деятельное участие в избирательной кампании, всеми мерами стараясь, чтобы в Учредительное собрание были введены практические работники, знающие хозяйственные и бытовые условия русской жизни».

В Омске в ночь на 5 октября по постановлению Омского Совета казачьих депутатов, объявившего большой и малый круг Сибирского казачьего войска контрреволюционными, казачьей сотней арестованы председатели большого и малого войскового круга, а также войсковой управы и казачий сотник; к зданию войсковой управы Советом приставлен караул.

Кубанской Войсковой Казачьей Радой, несмотря на протесты казаков — представителей фронта и представителей крестьян-общинников, принято постановление о выделении Кубани в самостоятельную республику, являющуюся равноправным самоуправляющимся членом федерации народов России. Право выбора в новый орган управления предоставлено исключительно казачьему и горскому населению. Закон вводится в действие немедленно, о чем доводится до сведения Временного правительства; крестьяне-общинники покинули заседание Рады.

В Оренбурге закончился происходивший с 27 сентября губернский съезд мусульман по организации мусульманского населения губернии для осуществления провозглашенной на втором всероссийском мусульманском съезде в Казани национально-культурной автономии. Избрано временное правление губернского национального совета («милли шуро»).

Совет союза казачьих войск решил выяснить цели созываемой в Париже союзнической конференции и вопрос о возможности посылки туда представителя от казачества; однако предварительно решено выяснить, действительно ли генерал Алексеев отказался быть представителем Временного правительства на конференции, а также не будет ли на ней представителя Советов.

В Минске состоялась 2-я Северо-Западная областная конференция РСДРП (б). Присутствуют 353 делегата от 28 590 членов партии и 27 856 сочувствующих; большая часть делегатов (332, представляющие 48 994 членов и сочувствующих) — с фронта. Постановлено направить все силы на обеспечение созыва Всероссийского съезда Советов и предварительное переизбрание армейских комитетов и Советов. Принят список кандидатов в УС, избраны делегаты на партийный съезд. Обсуждался вопрос о пересмотре партийной программы.