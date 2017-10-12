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О флаговом бандитизме США и поражении Киева: Радио REGNUM

Политика

Госдума РФ в ближайшее время сделает заявление в связи со снятием российского триколора с дипломатических зданий в Соединённых Штатах, а Киев инициировал заранее проигранную партию

О флаговом бандитизме США и поражении Киева: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 12 октября 2017, 14:00 — REGNUM  

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