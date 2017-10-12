О флаговом бандитизме США и поражении Киева: Радио REGNUM

Москва, 12 октября 2017, 14:00 — REGNUM
- Флаговый бандитизм: готовится заявление в связи со снятием российского триколора с дипзданий в США;
- Россия или Германия: по кому ударили санкции ЕС и США;
- Заранее проигранная партия: Киев обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма;
- Накажут рублём: в России введут штрафы за доступ к запрещенным сайтам;
- Навеяло музыкой: у режиссёра «Матильды» возникла идея фильма о Шостаковиче.
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