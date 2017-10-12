Более 60 боевиков сдались сирийской армии при посредничестве военных РФ

Дамаск, , 07:46 — REGNUM Более 60 членов бандформирований сдались правительственным войскам на севере Сирии. Это стало возможным при посредничестве российских военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон, сообщает 12 октября «Федеральное агентство новостей».

Точкой сбора на неподконтрольной сирийскими военными территории была выбрана деревня Абу-Кахф, сам переход состоялся на контрольно-пропускном пункте вблизи населенного пункта Тайха.

«Этих людей мы ждали здесь. Они через посредников передали, что готовы выйти», — заявил представитель властей Амер Аль-Ахмади, добавив, что переговоры им помогали вести российские военные.

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Сдавшиеся члены бандформирований рассказали, что они работали в тылу и в боях не участвовали. Сирийские спецслужбы проверят биографию каждого из них. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон обеспечили безопасный проезд автоколонны со сдавшимися боевиками в Алеппо, где им предстоит заполнить заявления на нормализацию статуса.

Отмечается, что после данной процедуры, гражданин Сирии получает возможность начать жизнь с чистого листа и обязуется более не принимать участие в незаконных бандформированиях.

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Этот процесс контролирует специальная Комиссия по примирению, которую лично курирует президент страны Башар Асад. За все время работы комиссии более 20 тыс. сирийцев уже стали участниками этого процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на севере провинции Хама конвой боевиков террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал в засаду, устроенную сирийскими военными. В ходе операции уничтожены порядка 15 террористов и шесть транспортных средств.