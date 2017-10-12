Трампа обвинили в затягивании реализации санкций против России

Вашингтон, , 07:15 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация намеренно затягивают реализацию нового пакета ограничительных мер против Российской Федерации, которые должны были вступить в действие с 1 октября, после одобрения Конгрессом США. Об этом говорится в совместном заявлении сенатора США Джона Маккейна (республиканец от штата Аризона) и сенатора Бена Кардина (демократ от штата Мэриленд), распространенном пресс-службой Маккейна.

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа закону о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в Конгрессе, — говорится в заявлении сенаторов. — У них было много времени, чтобы сосредоточить свои усилия на этом».

Сенаторы также обвинили администрацию президента США в неприменении значительных дипломатических усилий по увеличению давления на Российскую Федерацию.

«Не было предпринято никаких дипломатических действий с тем, чтобы совместно с нашими союзниками в Европе вместе увеличить давление на Москву», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первичные санкции США и ЕС против РФ были введены в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине. Сначала под ограничения попали отдельные физические лица и компании, в дальнейшем санкции расширились на целые секторы российской экономики.

2 августа 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России.

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