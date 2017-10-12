Китай поддержал усилия властей Мьянмы в обеспечении порядка в штате Ракхайн

Пекин, , 06:35 — REGNUM Китай поддерживает усилия Мьянмы в поддержании мира и стабильности в штате Ракхайн, передает 11 октября агентство «Синьхуа».

"Мы надеемся, что Мьянма сможет поддержать социальную стабильность, этническую солидарность и экономическое развитие», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин во время ежедневной пресс-конференции.

Китайская сторона отметила, что правительство Мьянмы приняло серию мер, направленных на поддержания мира и стабильности в штате Ракхайн, заявил Хуа.

«Мы надеемся, что порядок будет восстановлен так скоро, как это только возможно и ничто больше не будет угрожать невинным гражданским», — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, проблемы в штате Ракхайн укоренены в целом комплексе исторических, этнических и религиозных факторов, а Китай надеется, что международное сообщество поможет разрешить эти проблемы справедливо и объективно.

Напомним, что более полумиллиона беженцев, представляющих народ рохинджа мигрировали из Мьянмы в Бангладеш, спасаясь от насильственных действий в свой адрес по религиозному и этническому признаку. По данным ООН, представители служб безопасности Мьянмы поджигают дома и осуществляют насилие, грабежи и убийства.

Китай же считает происходящее в Мьянме внутренним делом, однако, призывает как можно скорее прекратить насилие и установить мир и порядок. Кроме того, он снабжает беженцев рохинджа, которые перебрались в Бангладеш, гуманитарной помощью: палатками и одеялами.

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