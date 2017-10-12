«Партия Свободы» требует не объявлять результаты выборов в Либерии

Монровия, , 04:23 — REGNUM Либерийская «Партия Свободы» выдвинула ультиматум Национальной избирательной комиссии страны — кандидат в президенты от партии Чарльз Брамскин потребовал отменить результаты прошедших общенациональных выборов, передает Reuters.

Результаты выборов еще официально не оглашены — объявление назначено на 12 октября. Тем не менее, кандидат от «Партии Свободы» уверен, что выборы прошли нечестно и их результат не отражает реального волеизъявления граждан.

«Партия Свободы глубоко обеспокоена многочисленными инцидентами, связанными с нарушениями и мошенничеством во время выборов, — говорится в заявлении «Партии Свободы». — Мы призываем Национальную избирательную комиссию не объявлять результатов выборов… иначе мы обратимся в суд».

Напомним, 10 октября в Либерии состоялись общенациональные выборы президента и членов Палаты представителей парламента. На президентское кресло претендовали 20 кандидатов от различных партий, на места в парламенте — более 1000 кандидатов.

Согласно экзит-поллам, лидерами голосования на президентских выборах являются вице-президент Джозеф Боака и звезда футбола Либерии, экс-нападающий национальной сборной Джордж Веа.

Читайте ранее в этом сюжете: На президентских выборах в Либерии лидирует звезда футбола