Конгрессмены расскажут, как Россия покупала «предвыборную рекламу» в США

Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса намерен рассказать, как Россия использовала рекламу в Facebook для влияния на выборы 2016 года в США, передает CNBC.

Конгрессмены Майк Коннавэй и Адам Шифф сообщили о предстоящем «разоблачении» после встречи с исполнительным директором Facebook Шерил Сандберг.

Согласно собщению, компания Facebook раскрыла 3000 рекламных объявлений, сделанных «связанными с Россией» компаниями в ходе общенациональных выборов в США.

Официальная дата оглашения результатов расследования влияния «руки Кремля» на выборы в Соединенных штатах через рекламу в Facebook, Twitter и Google назначена на 1 ноября.

Напомним, ранее о проведении расследования «русского влияния» на выборы в США через рекламу в своих сервисах сообщили компании Google и Microsoft.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft проверит, как Россия «влияла на выборы» через рекламу