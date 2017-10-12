Четверг, 12 Октября 2017 года
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Убийство военных США в Нигере: Глава Пентагона обещает «разобраться»

Политика

Нападение на совместный отряд военных США и Нигера произошло 5 октября

Убийство военных США в Нигере: Глава Пентагона обещает «разобраться»
Иллюстрация: Eucom.mil
Американские и нигерские военные на совместных учениях

Вашингтон, 12 октября 2017, 02:54 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис обещает «разобраться» в инциденте с нападением на совместный отряд военных США и Нигера, передает Reuters.

Мэттис пояснил, что нападение, жертвами которого стали трое спецназовцев США и пятеро военных Нигера, произошло в районе, который ранее считался безопасным.

Военное командование также должно проанализировать произошедшее, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

«Мы посмотрим на это и ответим, есть ли что-то, что нужно изменить», — пояснил глава Пентагона.

В настоящий момент известно, что 5 октября нападению на юго-западе Нигера подвергся отряд, включавший 10 военных из США и 30 военных армии Нигера. Атаку совершила группа боевиков-исламистов на 10 пикапах и 20 мотоциклах.

Согласно сообщению Пентагона, военные США ведут консультационную поддержку армии Нигера в борьбе с радикальными исламистскими группировками.

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