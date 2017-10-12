Трамп предложил кандидата в министры внутренней безопасности США

Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Кандидатура Кирстен Нильсен, замглавы аппарата Белого дома, на пост американского министра внутренней безопасности выдвинута президентом США Дональдом Трампом, сообщила Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявляет о своем намерении выдвинуть Кирстен Нильсен на должность министра внутренней безопасности», — сообщается в пресс-релизе.

Комментируя решение Трампа, Сандерс написала в Twitter:

«Отличный выбор для секретаря Национальной Безопасности!»

Напомним, американское министерство внутренней безопасности (МВБ) до 31 июля 2017 года возглавлял Джон Келли.

На этой должности он проработал с начала президентства Трампа, который оценил его работу на посту МВБ как «впечатляющую» и назвал Келли «настоящей звездой» своей администрации.

Сейчас Келли является главой аппарата Белого дома. После его назначения с поста директора по коммуникациям Белого дома был уволен Энтони Скарамуччи.

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