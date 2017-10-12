Китай и ФРГ отметили 45-летие заключения дипломатических отношений

Пекин, , 01:58 — REGNUM Китай придает особое значение развитию его отношений с Германией и намерен развивать с ней всестороннее сотрудничество, передает 11 октября слова председателя КНР агентство «Синьхуа».

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером в рамках празднования 45-й годовщины установлений китайско-немецких дипломатических отношений в Пекине.

Китай и Германия, по словам Си, являются всесторонними стратегическими партнерами. На протяжение последних 45 лет, отношения между странами пережили стремительное развитие, их сотрудничество расширилось как вширь, так и вглубь, а народы двух стран намного лучше узнали друг друга, что позволило укрепить их дружбу.

В своем поздравительном обращении Штайнмайер заявил, что немецко-китайские отношения динамичны и стали близки как никогда в вопросах стратегического партнерства с прицелом на долгосрочное развитие.

Германия намерена сотрудничать с Китаем во имя углубления и расширения двустороннего взаимовыгодного партнёрства, добавил федеральный президент.

Напомним, что дипломатические отношения между Германией и Китаем были заключены в 1972 году. С тех пор Китай стал одним из важнейших и крупнейшим торговым партнером ФРГ.

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