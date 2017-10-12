Бывшего диктатора Гватемалы судят за геноцид индейцев

Гватемала, , 01:41 — REGNUM Бывший диктатор Гватемалы Хосе Эфраин Риос Монтт 13 октября повторно предстанет перед судом по обвинению в геноциде, передает Reuters.

Хосе Эфраин Риос Монтт в 2013 году уже был осужден за геноцид индейцев майя во время своего двухлетнего правления, однако позднее приговор был отменен.

Второго рассмотрения иска добились родственники жертв режима, погибших в Гватемале в ходе массовых убийств 1982 и 1983 годов.

В суде Хосе Эфраина Риоса Монтта будут представлят двое адвокатов, сам он не будет присутствовать на заседаниях. Вполне возможно, что и оглашения приговора суда бывший диктатор уже не узнает.

В настоящий момент бывшему диктатору 91 год, в 2015 году он был освобожден от наказания за свои преступления по причине старческого слабоумия.

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