Китай потребовал от США немедленно покинуть его территориальные воды

Пекин, , 01:35 — REGNUM Министерство обороны КНР выразило строгий протест против несогласованного входа американского военного судна в китайские воды близ островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, сообщает 11 октября агентство «Синьхуа».

ВМФ КНР направил ракетный фрегат, два истребителя и вертолет с целью предостеречь военный корабль США от подобного рода действий, говорится в заявлении министерства обороны Поднебесной.

«Эскадренным миноносец ВМФ США «Чаффи» во вторник зашел в китайские территориальные воды недалеко от островов Сиша», — заявляет министерство, добавляя, что эта провокация посягает на суверенитет и безопасность Китая, вредит двустороннему доверию между армиями двух стран, а также региональной стабильности.

Китайские военные, в связи с этим, усилят свои оборонные мощности во имя защиты своего суверенитета и безопасности, говорится в заявлении.

«Настала критическая фаза развития отношений между армиями Китая и США, и мы требуем от американской стороны добросовестно исправить свои ошибки и внести позитивный импульс в двусторонние отношения», — заявило министерство.

Напомним, что контроль над Парасельскими островами в Южно-Китайском море был установлен КНР в 1974 году. Однако, претензии на них выдвигают Вьетнам и Тайвань.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай продолжает патрулировать воды у берегов спорных островов в ВКМ