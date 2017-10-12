Пушков – об отказе Порошенко «торговать Крымом»: «Никто ему и не предлагал»

Москва, , 01:24 — REGNUM Отказ украинского президента Петра Порошенко обсуждать с Москвой «компенсации за Крым» не имеет смысла, поскольку Киеву никто не предлагал никакого возмещения, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Порошенко отказался обсуждать компенсации за Крым. Самое главное: ему их никто не предлагает, — говорится в сообщении. — Никакой торговли: Крым остается там, где он есть».

Напомним, 11 октября Порошенко, комментируя идею чешского президента Милоша Земана о том, что бессмысленно и опасно требовать от России возвратить Украине Крым, зато можно было бы попытаться получить компенсации, заявил: «Крым должен быть возвращен Украине. Мы не покупаем и не продаем Крым».

Читайте подробнее: Порошенко в ПАСЕ: «Крым не продаем, войну в Донбассе не заканчиваем»

Земан высказал свое мнение с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы 10 октября. Он сказал:

«По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом».

Читайте подробнее: Земан: Потеря Украиной Крыма является «завершенным делом»

Порошенко не согласился с тем, что «аннексия Крыма — вопрос решенный». Пользуясь случаем, он обвинил Россию в том, что она «полностью разрушила систему, которая сложилась после окончания Второй мировой войны».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко в ПАСЕ: «Крым не продаем, войну в Донбассе не заканчиваем»