Судьям в КНР запретят работать на частные компании после отставки

Пекин, , 00:48 — REGNUM Верховный суд Китая запретил своим судьям работать на какую-либо юридическую фирму в течение трех лет со дня отставки, сообщает 11 сентября агентство «Синьхуа».

Запрет распространяется на судей уровня руководителей отделов или выше, сообщает Верховный Народный суд КНР.

Судьям рангом пониже запрет распространяется на два года после увольнения с должности.

При этом, специальные службы должны раз в год связываться с судьями с целью проверки статуса их трудоустройства.

Любой, кто нарушит новые правила обязан будет прекратить работу на новом месте, компания будет оштрафована, а также подвергнута другим серьезным санкциям.

Напомним, что с 2015 года в Китае проходит реформа судебной системы. Она направлена на укрепление общественного доверия к системе правосудия, обеспечение вынесения справедливых приговоров и повышения доверия к судам среди населения страны.

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