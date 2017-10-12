Две резолюции и потеря лучшего друга: отношения ПАСЕ и Баку не заладились

Страсбург, Франция, , 00:39 — REGNUM Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена проблемой подавления свободы слова в Азербайджане, в связи с чем приняла резолюцию №14 403 по докладу «Положение демократических институтов в Азербайджане», сообщает радио Свобода.

За резолюцию проголосовали 117 человек, против — 18. Делегаты ПАСЕ призывают прекратить применение уголовного законодательства в целях ограничения свободы мнений в стране. На этом настаивает и Комитет министров в рамках контроля за решениями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Представители ПАСЕ призывают власти Азербайджана немедленно обеспечить исполнение решений ЕСПЧ, в частности, освободить политзаключенных и создать такие условия, чтобы представители СМИ смогли полноценно выполнять свою работу.

Также делегаты требуют внести некие поправки в правовые нормы и финансирование общественных организаций, чтобы сделать их функционирование в соответствии со стандартами Совета Европы.

Кроме вышеупомянутой резолюции, в ПАСЕ также приняли документ по докладу Алена Дестекса «Председательство Азербайджана в Совете Европы», который гласит об очередных шагах в области соблюдения прав человека. За данный доклад проголосовало большинство — 114 человек, против — 24.

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека 6 сентября одобрил проект доклада по Азербайджану, в котором рекомендовал властям этой страны начать независимое и беспристрастное расследование коррупционного скандала, связанного с «икорной дипломатией».

Мeydan.tv напоминает, что под термином «икорная дипломатия» подразумевается лоббистская стратегия Азербайджана, состоящая в дорогостоящих приглашениях иностранных политиков и сотрудников международных организаций в Азербайджан за счет принимающей стороны, и дорогих подарках.

На этот раз речь идет о коррупционном скандале в рамках ПАСЕ, который начал развиваться летом 2016 года, когда итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в получении крупных взяток от представителей Азербайджана.

Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.

В проекте документа бельгийского парламентария Алена Декстера (Бельгия) отмечается, что его «комитет с большой озабоченностью воспринял сообщения о связи правительства Азербайджана с крупномасштабной схемой отмывания денег, которая действовала с 2012 года по 2014 год, и при которой использовалось, в частности, влияние членов Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении ситуации с правами человека в Азербайджане».

Издание отмечает, что по данным прокуратуры Милана, Волонте получил 2,39 миллиона евро за поддержку азербайджанских чиновников. В декабре 2016 года Волонте согласился сотрудничать со следствием и назвал имена многих европейских политиков, которые небескорыстно лоббировали интересы властей Азербайджана. На допросах Волонте подтвердил получение 2,39 млн евро за лоббистскую деятельность в пользу Азербайджана. Деньги пошли на подкуп итальянских и других парламентариев, которые голосовали против резолюций и докладов ПАСЕ, осуждающих нарушения прав человека в Азербайджане.

Помимо этого в другом расследовании на этот раз со стороны OCCRP, власти Азербайджана обвиняются в создании секретной схемы, через которую при помощи британских подставных компаний были «отмыты» 2,9 миллиарда долларов и выплачены крупные суммы высокопоставленным европейским политикам.

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Как всегда в подобных случаях Азербайджанские власти нашли в принятых резолюциях армянский след.

Глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, комментируя принятые резолюции нашел в них «происки армянского лобби».

Он отметил, что разные группы, в частности, поддерживаемые армянами лица «поставили перед собой четкую цель — создать в стенах Совета Европы антиазербайджанское лобби, развернуть кампанию ненависти к Азербайджану».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября ушел в отставку президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который считался большим другом официального Баку. Раньше он был докладчиком Мониторингового комитета. Его деятельность вызывала недовольство правозащитников, которые открыто обвиняли его в коррупции и сокрытии фактов нарушений прав человека в Азербайджане.

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