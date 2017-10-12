Террорист подорвал кафе в западном Ираке

Хит, Ирак, , 00:32 — REGNUM Террорист-смертник атаковал кафе в городе Хит на западе Ирака, пострадали десятки гражданских лиц, передает Associated Press.

По информации местных органов власти, от взрыва в кафе погибли 11 человек. Не менее 15 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Основной версией произошедшего является теракт, осуществленный боевиком-исламистом. Отдельно сообщается, что все жертвы террористической атаки — гражданские лица.

В настоящий момент неизвестно, какая террористическая группировка ответственна за нападение, однако наиболее вероятным организатором теракта является «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Город Хит был освобожден правительственными войсками от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле 2016 года. В настоящий момент линия фронта находится в 180 километрах от города.

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